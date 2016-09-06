Иваново, 6 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В Кинешме Ивановской области реализован пилотный проект единой системы экстренных служб «112». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Dawid Skalec В диспетчерском пункте экстренных служб

Как уточнили в пресс-службе, в регионе действует маршрутизация вызовов по территориальному принципу. Экстренный вызов по короткому номеру принимает ближайший диспетчерский пункт и организует оперативную реакцию. Для реализации пилотного проекта в регионе созданы 11 рабочих мест.

О работе, проводимой в Ивановской области, по защите населения при возникновении чрезвычайных ситуаций отчитался губернатор региона Павел Коньков на совещании, посвященном вопросам обеспечения нацбезопасности в ЦФО. Мероприятие прошло 5 сентября.

Павел Коньков также остановился на вопросах совершенствования системы оповещения населения о возникновении ЧС. В частности, он рассказал, что на территории области создано три зоны комплексного оповещения. В зоне охвата этой системы в настоящее время проживает более 26 тыс. человек. Также в Ивановской области действует система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Разработка прогнозов идет по всем характерным для региона рискам на основе ежедневных данных профильных структур.