Севастополь, 6 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Севастополе планируют пробурить три новые артезианские скважины в Гагаринском районе города — по расчетам, они дадут 10−12 тыс. кубометров воды в сутки. Об этом в прямом эфире Информационного канала Севастополя заявил директор госпредприятия «Водоканал» Николай Перегуда.

Крыжицкий Константин Яковлевич. У колодца. 1890

«Планируется дальнейшее изыскание зональных подземных вод. В частности, в Гагаринском районе планируем пробурить три скважины, которые, по оценкам специалистов, дадут 10−12 тыс. кубометров воды в сутки», — заявил Перегуда.

Работы будут проходить вблизи гидроузла, который обладает накопительным резервуаром и насосной станцией — это заметно «упрощает реализацию проекта», — подчеркнул он.

Директор «Водоканала» также сообщил о том, что в селе Родном Балаклавского района Севастополя уже завершаются работы по запуску еще одной артезианской скважины, которая призвана решить острую проблему нехватки воды в этом населенном пункте.

Наконец, в ближайших планах стоит задача восстановления заброшенного еще в советские времена Любимовского водозабора, добавил Перегуда.

Население Севастополя стремительно растет — по словам директора «Водоконала», число жителей уже приближается к отметке в 600 тыс. человек. «Если мы хотим иметь режим круглосуточной подачи воды потребителям, то мы должны искать и находить дополнительные источники водоснабжения», — подчеркнул он.

По данным «Водоканала», летом ежесуточное водопотребление Севастополя составляет 185 тыс. кубометров.

Ранее Перегуда сообщил о том, что Чернореченское водохранилище заполнено менее чем на половину от своего максимального объема в 64,2 млн кубометров. В связи с этим остро встал вопрос дополнительного источника водоснабжения из реки Коккозка.