Москва, 6 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Премьера нового фильма Клинта Иствуда «Чудо на Гудзоне», посвященного вынужденной посадке на воду американского пассажирского лайнера в январе 2009 года, состоится в России 8 сентября.

Цитата из к/ф «Чудо на Гудзоне». Реж. Клинт Иствуд. 2016. США Том Хэнкс в роли пилота

Роль главного героя, командира воздушного судна Чесли Салленбергера, исполнил Том Хэнкс, в написании сценария принял участие сам пилот лайнера. Посадка лайнера Airbus авиакомпании US Airways на воду реки Гудзон в Нью-Йорке стала четвертым подобным случаем, обошедшимся без жертв.

15 января 2009 года борт, совершавший рейс из Нью-Йорка в Сиэтл, столкнулся со стаей диких гусей через 90 секунд после взлета. Из-за отказа обоих двигателей командир принял решение о посадке лайнера на воду. На борту находились 155 человек, лишь 5 из них получили серьезные травмы.