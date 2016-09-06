Москва, 6 сентября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. В Москве за август 2016 года почти на 10 млн рублей оштрафованы 11 компаний-застройщиков. Как заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, отношении организаций-нарушителей вынесено вынесено 223 постановления о наложении административных наказаний в виде штрафов, сообщает пресс-служба ведомства.

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«За прошедший месяц сотрудниками Москомстройинвеста проведено шесть проверок московских застройщиков, пять из которых — плановые выездные, одна проверка с прокуратурой и правоохранительными органами. При этом выдано 16 предписаний об устранении нарушений требований действующего законодательства», — сообщил Тимофеев.

Нарушения компаний связаны, в первую очередь, с несоблюдением сроков строительства жилых объектов, а также с проблемами в отчетности, уточнил он, добавив, что из всех вынесенных постановлений в отношении нарушителей, 194 были вынесены в отношении застройщика жилого комплекса «Царицыно» ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов».

Напомним, как ранее заявила управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая, по итогом I квартала 2016 года, в Москве застройщики не сдали порядка 60% жилой недвижимости вовремя. По ее словам, некоторые строительные компании планируют ввести здания в эксплуатацию до конца 2016 года, другая часть фирма отложила завершение работ из-за финансовых трудностей.