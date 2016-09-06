Калуга, 6 сентября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Калуге 15-летний подросток, находясь на одной из улиц города, употребил газ бутан, после чего скончался, сообщил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, и.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного управления СК России по Калужской области Виталий Гудзь.

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По его словам, следственными органами проводятся проверочные мероприятия, целью которых является выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы точно установить причины смерти подростка, устанавливаются условия, способствовавшие случившемуся.