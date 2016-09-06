Оттава, 6 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады может появиться уже весной 2017 года, заявил информагентству LETA посол республики в Канаде Карлис Эйхенбаумс.

eucom.mil Американские солдаты в Латвии

По его словам, батальон будет дислоцирован «обязательно в первой половине года». «Думаю, это может произойти весной», — сказал Эйхенбаумс, пообещав назвать точную дату осенью. Он также напомнил о ключевой роли Канады в формировании батальона.

Напомним, на проходящем в Варшаве саммите стран-участниц НАТО было принято решение о том, что батальон Альянса, дислоцирующийся в Латвии, возглавит Канада. В батальон войдут датские, французские и словацкие солдаты.