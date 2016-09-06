Калуга, 6 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум.



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В целях обеспечения комфортных условий для избирателей-инвалидов в единый день голосования 18 сентября 2016 года в регионе положительно разрешены вопросы о переносе большей части помещений для голосования в первые этажи зданий, рассказал 6 сентября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM начальник отдела Избирательной комиссии Калужской области Валерий Луговой.

По его словам, в рамках подготовительной работы к федеральной и муниципальным избирательным кампаниям в области устраняются проблемы, возникающие при перемещении инвалидов из места жительства до избирательного участка. Территориальные избирательные комиссии совместно с органами местного самоуправления продолжают обследование избирательных участков с целью выявления потребности в оборудовании особыми приспособлениями, дающими возможность инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме воспользоваться своими избирательными правами. Так, семь специально оборудованных избирательных участков для инвалидов-колясочников будут подготовлены ко дню голосования.

Также большое внимание уделяется работе по информированию избирателей с ограниченными физическими возможностями. По рекомендациям ЦИК России изготовлена Памятка о порядке голосования избирателей, являющихся инвалидами. Экземпляры этой памятки, отпечатанные крупным шрифтом, переданы в социальные учреждения, организации инвалидов, специальные библиотеки. А в эфире радиостанций области транслируется информация об избирательных кампаниях.

«Определены и участки для голосования инвалидов по зрению, которые будут оснащены средствами оптической коррекции и дополнительным освещением. На этих избирательных участках будут размещены изготовленные при взаимодействии с Калужской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих имени Николая Островского информационные материалы о кандидатах и избирательных объединениях, выполненные крупным шрифтом и с использованием азбуки Брайля, а также трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней», — подчеркнул Луговой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 727 избирательных участка готовы принять в единый день голосования 18 сентября 2016 года 804 тысячи граждан, имеющих право голоса. Выборы депутатов в федеральный парламент проводятся по смешанной системе. В Калужской области в них участвуют 14 политических партий, 15 кандидатов зарегистрировано по одномандатным округам. Для проведения выборной кампании на территории Калужского региона образованы два одномандатных избирательных округа: Калужский — № 99 и Обнинский — № 100. Предварительная численность избирателей в Калужском округе 393 721 человек, в Обнинском — 407 019 человек. На муниципальных выборах должно быть замещено 56 мандатов. В них смогут принять участие свыше 47 тысяч человек.

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