Вашингтон, 6 сентября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Американская авиакомпания Delta Airlines с 7 сентября приостанавливает перелеты между Россией и США, сообщает «Эхо Москвы».

eisenbahner Самолёты «Delta Airlines»

«Авиакомпания Delta Airlines, крупнейшая в мире, прекратит полеты в Россию, — говорится в сообщении радиостанции. — Последний самолет вылетит из Москвы в Нью-Йорк в 13.45 мск (6 сентября) из аэропорта Шереметьево».

Таким образом, компания «Аэрофлот» останется единственным перевозчиком на маршруте «Москва — Нью-Йорк», который выполняет прямые рейсы.

Напомним, в конце прошлого года компания Delta Airlines из-за падения пассажиропотока уже прекращала полеты в Москву.