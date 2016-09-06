Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. С Камчатки в Узбекистан депортировали гражданина этой страны, который у себя на родине находился в розыске по подозрению в причастности к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД Камчатки.

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По словам полицейских, операция по задержанию подозреваемого проводилась с помощью сотрудников ФСБ. «В отношении 35-летнего гражданина Республики Узбекистан на родине возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в вербовке новых рекрутов, оказании помощи в осуществлении их отправки для участия в боевых действиях», — сказали в полиции, отметив, что он же депортирован и передан правоохранительным органам Узбекистана.

Чем именно занимался задержанный на полуострове, работал ли здесь в качестве вербовщика, в правоохранительных органах сказать пока не могут.