Кубинка, Московская область, 6 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Второй международный военно-технический форум «Армия» будет способствовать активизации российского и зарубежного партнерства в военной сфере, заявил 6 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что в рамках форума будет проведено свыше 100 деловых мероприятий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Здесь демонстрируются последние научно-технические достижения, причем не только в формате статической экспозиции, но и в ходе динамического показа вооружения и военной техники на земле и в воздухе», — сообщил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что на форуме «Армия-2016» увеличилось количество участников. Впервые свои национальные экспозиции развернули представители из Белоруссии, Казахстана и Армении.

Читайте также: Главы Минобороны России и Боливии подписали соглашение о сотрудничестве

Напомним, с 6 по 11 сентября 2016 года в парке «Патриот» (Алабино, Московская область) проходит II международный военно-технический форум «Армия-2016». Согласно официальной программе мероприятия, 6 сентября состоится официальное открытие форума, 7−8 сентября работа форума будет организована для специалистов, иностранных делегаций и официальных лиц, а 9−11 сентября форум откроют для массового посещения всеми желающими.