Санкт-Петербург, 6 сентября, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Проект экспорта автомобильных запчастей на европейский рынок стартовал в Санкт-Петербурге. Местный завод Nissan будет снабжать бамперами центральный склад компании в Нидерландах, сообщает пресс-служба российского представительства автопроизводителя.

Nissan

Передние и задние бамперы для модели Nissan X-Trail производит цех пластиковых изделий завода, при этом стоимость деталей заметно ниже, чем аналогичные комплектующие из Японии. Качество бамперов российского производства соответствует мировым стандартам. Продукция будет поставляться в Амстердам, откуда ее будут распределять по странам Европы.

Петербургский завод Nissan занимается производством бамперов в течение 1,5 лет. В год на внутренний рынок поставляются 4,5 тыс. изделий восьми видов, включая бамперы X-Trail, Qashqai, Pathfinder и Murano. Предполагается, что в 2016 году объем экспорта изделий достигнет 6 тыс. штук, в 2017 году — 10 тыс. штук.