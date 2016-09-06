Улан-Удэ, 6 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. «Идея объединения Бурятии, Забайкалья и Иркутской области сама по себе дурная. Бурятия и Забайкальский край — два депрессивных субъекта. Для объединения с экономической точки зрения нет основных предпосылок — бедное объединяется с нищим», — заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM бурятский политолог Алексей Михалев, комментируя сбор подписей за объединение этих трех сибирских регионов в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

«Во-вторых, здесь затрагивается очень важный вопрос. Как говорил Владимир Ленин — о праве наций на самоопределение. Если это объединение произойдет, Бурятия потеряет свое лицо, потеряет национальную государственность. Это в принципе плохо и для федеративного устройства, и для дальнейшего будущего сибирского региона в целом», — считает политолог.

Напомним, несколько дней назад в интернете появилась петиция под названием «Объедините Бурятию, Иркутскую обл. и Забайкалье в один субъект РФ — Байкальскую Республику», адресованная президенту РФ Владимиру Путину.

«Объединившись, три байкальских региона смогут более эффективно развиваться в экономическом и социальном плане, смогут лучше отстаивать свои интересы на федеральном уровне. Объединение трех байкальских регионов в один позволит существенно сократить и без того неоправданно раздутую «армию» чиновников. Освободившиеся от сокращения лишней номенклатуры бюджетные средства можно будет направить на развитие реального сектора экономики, на повышение благосостояния простых жителей Байкальского региона», — говорится в петиции.

Ее автор — председатель реготделения партии «Родина» в Бурятии Евгений Буянин. По его словам, «объединенная Байкальская Республика сможет добиться долгожданной газификации» территории, «что значительно снизит затраты населения, предприятий и учреждений на отопление квартир, домов и зданий, а также улучшит экологию населенных пунктов». Также он считает, что «создание Байкальской Республики позволит привлечь дополнительное внимание к проблемам мировой «жемчужины» — озера Байкал».

«Работа по объединению регионов находится в процессе. Надо пробивать эту идею на более высоком уровне — через действующих депутатов. Этот вопрос давно уже назрел. Даже Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что нынешняя региональная линейка неэффективна. Я с этим абсолютно согласен. У нас в стране внутреннее деление несимметрично. Есть регионы с населением 300 тысяч человек, а в Москве — более 10 миллионов человек. Нам в России не нужно столько регионов, достаточно 30 с примерно одинаковым количеством населения. По поводу национального аспекта — в петиции государственными языками нового региона мы просим сделать русский и бурятский. От этого бурятский язык и бурятский народ никак не пострадают, а, наоборот, даже выиграют», — сказал Буянин в интервью ИА REGNUM.

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По мнению политолога Анатолия Савостина, эта идея связана с предстоящими выборами. «Мне кажется, что эта экстравагантная идея связана с выборами — кто-то хочет просто попиариться на этой теме. Всерьез рассуждать об этой инициативе не стоит — регионы слишком разные, управленческого смысла в таком объединении нет», — прокомментировал ИА REGNUM политолог.

Добавим, к 6 сентября петицию подписали 65 человек.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, идеи об изменении административно-территориального деления возникают периодически и касаются различных регионов, в том числе сибирских. Например, недавно заместитель гендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Михаил Полковов заявил, что в кабинетах правительства РФ ведутся разговоры о возможном присоединении Бурятии и Забайкалья к ДФО.

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