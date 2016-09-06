Калининград, 6 сентября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Калининградской области осуждён начальник радиолокационной станции (РЛС), расположенной на границе с Литвой, капитан Виктор Дмитрук. Как сообщили сегодня, 6 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, уже бывший военнослужащий Дмитрук признан виновным в хищении дизтоплива на общую сумму более 65 тыс. рублей.

mil.ru РЛС в ЗапВО

Инцидент произошёл в радиотехническом батальоне, дислоцированном на Куршской косе в посёлке Рыбачий Калининградской области (15 км от литовской границы).

По версии следствия, начальник радиолокационной станции Виктор Дмитрук более года (с января 2015 года по март 2016 года) сливал излишки дизельного топлива, которым распоряжался по своему усмотрению.

В итоге капитан совершил растрату 1,6 тонны топлива ДТ-Л (летнее) и около 2 тонн ДТ-З (зимнее) на общую сумму 66.887 рублей, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества в крупном размере с использованием своего служебного положения).

Балтийский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к штрафу в размере 120 тыс. рублей. Капитан Дмитрук вину в совершении преступления признал полностью и добровольно возместил причиненный имущественный ущерб, отметили в управлении СКР по Балтфлоту.

ИА REGNUM напоминает, что три месяца назад в Калининградской области были приговорены к условному сроку двое военнослужащих, похитившие 16 тонн солярки. Старшина и матрос из воинской части в городе Черняховске сливали топливо из автомобилей «Урал».