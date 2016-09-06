Севастополь, 6 сентября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В настоящее время Чернореченское водохранилище заполнено менее чем наполовину от максимального объема, что также на 15 млн кубометров меньше от уровня прошлого года. Об этом в прямом эфире Информационного канала Севастополя заявил директор госпредприятия «Водоканал» Николай Перегуда.

17Rising17 Чернореченское водохранилище

«На сегодня в Чернореченском водохранилище накоплено 30 млн 240 тыс. кубометров воды. В это время в прошлом году у нас запасов воды на 15 млн кубометров было больше», — заявил Перегуда, добавив, что нехватку воды ощущает не только Севастополь, но и весь Крым.

Максимальный объем Чернореченского водохранилища составляет 64,2 млн кубометров. Если раньше дополнительным источником воды для Чернореченского хранилища служил Северо-Крымский канал, напомнил директор «Водоканала», то теперь необходим альтернативный источник — в течение трех лет планируется организовать переброску вод в водохранилище из реки Коккозка.

«Без этого источника стабильности водоснабжения Севастополя в ближайшие годы не будет», — констатировал Перегуда.

Между тем ранее в августе депутаты Бахчисарайского районного совета обратились к руководству Крыма с просьбой не допустить строительства водозаборных сооружений на реке Коккозка. По их мнению, переброска вод чревата наступлением серьезных негативных последствий.

В начале сентября в Минприроды Крыма состоялось заседание комиссии по экологической и энергетической безопасности, где рассмотрели три проекта ТЭО строительства водовода для переброски части стоков реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Все предложения признаны неподходящими.

Повторное совещание по вопросу строительства Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище МинЖКХ наметило на середину сентября.