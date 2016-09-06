Калуга, 6 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Торжественное открытие Общественного центра территориальной общины

15-летний юбилей отметила старейшая территориальная общины Калуги — «Правобережье».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в честь пятнадцатилетия общины, ставшего поводом для городского фестиваля ТОСов, 5 сентября, на улице Спартака, 11 был открыт Общественный центр общины.

В церемонии приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов, руководители городской управы, депутаты Законодательного собрания и городской Думы, активисты общины, а также жители микрорайона Правобережье.

Гости познакомились с помещениями нового центра.

«В общественном центре разместится представительство городской управы, куда жители смогут обращаться за помощью в решении различных проблем, планируется организовать секции для ветеранов, детей и молодых мам, но самое главное — у нас есть большой актовый зал, где мы можем поздравлять ветеранов, где мы можем чествовать ветеранов труда, где молодёжь может собраться, думаю, зал будет очень востребован», — сказала глава территориальной общины «Правобережье», депутат городской Думы Эльвира Капитонова.

Праздничное мероприятие открыла студия эстрадной песни «Акцент». После просмотра видеоролика «ТОС «Правобережье» 15 лет!» перед собравшимся выступили почетные гости. Глава городского самоуправления Александр Иванов вручил Благодарственные письма активистам общины «Правобережье».

«Члены территориальной общины «Правобережье» внесли большой вклад в благоустройство и развитие микрорайона, — подчеркнул глава Калуги, — благодаря их активной жизненной позиции на Правобережье произошло много позитивных перемен, особую благодарность хочу выразить руководителю общины — Эльвире Рафаиловне Капитоновой за преданность делу и заботу о жителях микрорайона».

Торжественные мероприятия будут проходить в микрорайоне в течение недели. Завершатся они 11 сентября народным гулянием в сквере Матери. Калужане смогут посмотреть спектакли и ознакомиться с выставкой из цикла «Золотые ручки жителей Правобережья». Желающие смогут принять участие в спортивных соревнованиях «Мама, папа, я — спортивная семья». В Сквере Матери запланирована выставка, проведение мастер-классов, теледебаты, концерты и ярмарки. В празднике также примут участие сотрудникии ГИБДД и пожарной охраны.