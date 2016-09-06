Калуга, 6 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Порядка 78% малоэтажных домов в пяти муниципальных образованиях Калужской области переведено на индивидуальное поквартирное отопление. Об этом 6 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

mediakuzbass.ru Индивидуальное отопление

По данным ведомства, уже переведено на индивидуальное отопление 84% домов в Сухиничском районе, 78% — в муниципальном районе «Город Людиново и Людиновский район», 56% — в городе Кирове и Кировском районе, 56% — в Тарусе и 46% — в Жуковском районе.

В этом году в 1,5 раза вырос объем переводимого жилья в малоэтажных домах и составил 514 домов (4252 квартир собственников и 369 — муниципальные). Этому способствовало решение о введении компенсации собственникам жилых помещений в размере 50% от стоимости их затрат на материалы и работы по устройству поквартирного теплоснабжения, уточнили в министерстве.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, общая задолженность калужских потребителей перед ресурсоснабжающими организациями, превысила 4 млрд рублей, из них 3 млрд рублей просрочены свыше одного месяца