Москва, 6 сентября, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро снижаются к рублю на торгах 6 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Рубль

К 10:31 мск доллар США опустился к рублю на 25,25 копейки и составил 64,8275 рубля. Евро подешевел на 18 копеек — до 72,3875 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября мировые цены на нефть растут, продолжая положительную динамику понедельника (5 сентября). Так, по состоянию на 07.36 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,23% — до $47,74 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,96% — до $45,31 за баррель.