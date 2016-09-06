Кубинка, Московская область, 6 сентября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. 6 сентября в подмосковной Кубинке на базе парка «Патриот» начинает работу II Международный военно-технический форум «Армия-2016». Свыше 80 государств представят свои делегации на площадках форума. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк «Патриот»

В ходе проведения военного форума гостям мероприятия представят не только статичные экспозиции, но и продемонстрируют динамические показы военной техники, в том числе предприятия промышленности проведут демонстрационные полеты образцов беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа. Также посетители смогут увидеть более чем 250 современных образцов ВВСТ как российского, так и зарубежного производства.

Также «Армия-2016» станет площадкой для научно-деловой программы. В выставочных павильонах Форума будут экспонироваться более 11 тысяч передовых технологий и разработок, изготовленных отечественными предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Свои делегации для участия в форуме уже прислали более 80 иностранных государств. Впервые на форуме будут будут развернуты национальные экспозиции предприятий ОПК Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Исламской Республики Пакистан. Иностранные гости смогут протестировать тактико-технические и боевые характеристики российской военной техники и вооружения.

Для посетителей форума предусмотрена культурно-познавательная программа. Дети и взрослые могут осмотреть военную и специальную технику, ненадолго стать пилотом истребителя и командиром танка, а также прокатиться на раритетной мототехнике и принять участие в конной экскурсии.

Форум «Армия-2016» будет открыт для всех желающих с 9 по 11 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году форум «Армия-2015» в подмосковной Кубинке проходил с 16 по 19 июня. Общая площадь открытой экспозиции форума тогда составила 100 тыс. кв. метров. В мероприятии принимали участие делегации и представители из более чем 70 стран.