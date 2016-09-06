Москва, 6 сентября, 2016, 10:30 — ИА Регнум. Презентация нового поколения китайского седана Lifan Solano состоится в России 21 сентября, сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на официальное представительство бренда.

lifan-russia.ru Lifan Solano

Новинка будет отличаться от предыдущей генерации увеличенными габаритами и полностью переработанным интерьером с дополнительной шумоизоляцией, отделанным более качественными материалами. Кроме того, изменения коснулись решетки радиатора, очертаний капота и оптики.

Предположительно, автомобиль будет снабжен пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а также бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л. У нового Solano появятся фронтальные подушки безопасности, кондиционер, камера заднего вида и мультимедийно-навигационный комплекс.

Стоимость новинки пока не называется. Однако, по данным издания, новинка составит конкуренцию продукции «АвтоВАЗа». Текущая генерация седана выпускается с 2007 года.