Саратов, 6 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В первый рейс электропоезд отправился по маршруту Саратов — Ртищево — Балашов. В дальнейшем такие электропоезда будут курсировать по внутриобластным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги, передает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

По словам начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, в пущенных электропоездах серии ЭД9Э созданы комфортные условия для пассажиров, в том числе и для маломобильных групп населения. Такие пригородные электропоезда уже курсируют на территории Саратовской области. В этом году на закупку новых составов для пригородных перевозок было направлено около 960 млн рублей.

Как отмечают специалисты РЖД, электропоезд серии ЭД9Э предназначен для перевозки пассажиров в пригородном сообщении на электрифицированных линиях. Отличительными особенностями электропоезда данной серии являются наличие энергосберегающего комплекта оборудования и системы обеспечения микроклимата. Установлено энергосберегающее освещение (светодиодная световая линия в салонах, светильники в тамбурах, сигнальные огни и буферные фонари, огни контроля посадки-высадки пассажиров).

Кроме того, вагоны электропоезда специально спроектированы для проезда пассажиров с ограниченными возможностями — установлены откидные аппарели в переднем тамбуре головного вагона, специальные места оснащены ремнями безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 сентября 2016 года по поручению областного руководства ежедневно начали курсировать пригородные поезда «Ртищево — Вертуновская» и «Ртищево — Умет». С нового года планируется запустить ещё один востребованный маршрут «Балашов — Самойловка», который обеспечит транспортную доступность жителям сразу нескольких сёл.