Воронеж, 6 сентября, 2016, 10:28 — ИА Регнум. АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» (ЕПСС ЖКХ ВО) отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения на заседании коллегии суда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе АО «ЕПСС ЖКХ ВО», на данный момент руководство компании обдумывает план последующих действий.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» попыталась оспорить в Верховном суде России решение УФАС, которое признало действия ЕПСС ЖКХ ВО и еще 16 управляющих компаний ограничивающими конкуренцию. Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона в том, что деньги без согласия собственников перечислялись не на счет УК, а на счет АО «Оператор ЕПСС ЖКХ ВО». УФАС обязал УК направлять деньги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую поставщикам, минуя счета ЕПСС. Кроме того, ЕПСС и управляющим компаниям были назначены миллионные штрафы.

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«ЕПСС ЖКХ ВО» и управляющие компании обжаловали решение УФАС в арбитражном суде Воронежской области, который оставил решение антимонопольного ведомства в силе. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции. Наконец, 31 мая, арбитражный суд Центрального округа отменил постановление апелляции и поддержал позицию УФАС.

Изначально в «ЕПСС ЖКХ ВО» заявили о намерении исполнить решение суда. Однако позже руководство центра все же направило жалобу в Верховный суд РФ.

АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» было создано в 2012 году по распоряжению правительства Воронежской области в целях обеспечения прозрачной системы расчетов в сфере ЖКХ. Учредителями «ЕПСС ЖКХ» являются правительство Воронежской области и администрация Воронежа. В июле этого года на встрече губернатора Воронежской области Алексея Гордеева с президентом АО «УЭК», старшим управляющим директора блока «Розничный бизнес» ПАО Сбербанк Игорем Мамонтовым было объявлено о возможности вхождения «Сбербанка» в состав учредителей «ЕПСС ЖКХ».