Рязань, 6 сентября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В 12 селах Сараевского района Рязанской области введен карантин из-за африканской чумы свиней из-за обнаружения очага на крупнейшем свинокомплексе регина, ООО «Вердазернопродукт», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление губернатора Олега Ковалева. Теперь в подсобных хозяйствах будут убиты все животные, а их владельцы получат компенсацию.

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Также на территории запрещена продажа всех видов животных, торговля мясом на рынках, ввоз свиней и проведение ярмарок. Вся остальная территория района признана второй угрожаемой зоной по АЧС.

ИА REGNUM напоминает, что очаг АЧС был выявлен на территории ООО «Вердазернопродукт» в конце августа 2016 года. Предприятие является одним из крупнейших свинокомплексов региона.