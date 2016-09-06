Канберра, 6 сентября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Правительство Австралии намерено взыскать с китайской компании Shenzhen Energy Transport 120 млн австралийских долларов (90 млн. долларов США) за ущерб причиненный Большому барьерному рифу в 2010 году, сообщает 6 сентября Associated Press.

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В Федеральный суд Австралии были предоставлены материалы, согласно которым после столкновения китайского сухогруза Shen Neng 1, перевозящего уголь, с рифом Дуглас Шолс, в море попало до нескольких сотен килограммов токсичных веществ, гибельных для флоры и фауны акватории Большого барьерного рифа. Представители Shenzhen Energy Transport заявили, что загрязнение было незначительным и риф способен восстановиться естественным образом. Заседание Федерального суда Австралии пройдет 6 сентября.

Напомним, что 3 апреля 2010 года китайский сухогруз отклонился от курса и на полном ходу врезался в риф Дуглас Шолс. Судно было пробито в районе машинного отделения. Около двух тонн топлива попало в воду.