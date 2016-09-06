Москва, 6 сентября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Для нефти понедельник оказался тяжёлым днем, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Котировки марки Brent подскакивали до уровня 49,37 на фоне подписания Россией и Саудовской Аравией совместного заявления с целью стабилизации рынка нефти. Однако после того, как министр нефти Саудовской Аравии заявил о том, что сейчас нет необходимости ограничивать добычу, энергоноситель быстро утратил позиции, вернувшись к отметке 47,37.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В ближайшие дни Brent может демонстрировать повышенную волатильность в пределах диапазона 45,30 — 50,00. Сегодня, 6 сентября, к нижней его границе котировки могут подтолкнуть данные по запасам углеводорода в США от API, в случае, если отразят еще одну неделю роста. Но для более внушительного падения достаточных фундаментальных оснований нет, — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября мировые цены на нефть растут, продолжая положительную динамику понедельника (5 сентября). Так, по состоянию на 07.36 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,23% — до 47,74 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,96% — до 45,31 доллара за баррель.