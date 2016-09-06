Прага, 6 сентября, 2016, 10:24 — ИА Регнум.



Jedimentat44 Влияние

Готовится ли Россия к войне с НАТО? Президент России Владимир Путин назвал вздором заявления прибалтийских республик о том, что Россия якобы представляет для них угрозу. По его словам, Москва не собирается добиваться признания и влияния с помощью страха и насилия, передает чешская газета Parlamentní listy (PL).

«Все здравомыслящие люди, которые занимаются реальной политикой, понимают, что это полная чушь, будто Россия угрожает Прибалтике», — приводит издание слова российского лидера.

Как Россия может хотеть воевать с НАТО, если в странах — членах НАТО живет около 600 миллионов человек, а в России — всего 146 миллионов, сказал Путин, добавив, что едва ли кому-то могло бы прийти в голову, будто Россия станет пытаться завоевать мир с помощью ядерного оружия. Путин действительно хочет расширить российское влияние, но он намерен добиться этого исключительно мирным путем. По его словам, он делает ставку на влияние экономических и гуманитарных факторов, связанных с развитием равноправного сотрудничества с соседями России, пишет PL.

Отвечая на вопрос о присоединении Крыма и вторжении на восток Украины, Путин сказал, что он не изменит своего мнения по этому вопросу. Наоборот, он заявил, что ожидает изменения позиций от своих партнеров. Он также заявил, что еще не решил, будет ли снова выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 2018 году. Тем не менее он знает, что претендент на эту должность обязан быть относительно молодым, но при этом зрелым и компетентным в вопросах управления, добавляет газета.