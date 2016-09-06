Москва, 6 сентября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Рубль демонстрировал рост вслед за нефтью, но укрепление носило более сдержанный характер. Хотя, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, сейчас поводов для укрепления российской валюты стало больше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Слабая статистика по рынку труда снизила ожидания повышения ставки Федрезервом на сентябрьском заседании. И это вернуло интерес к рискованным активам. Тем не менее все эти факторы не помогли рублю удержаться на отметке 64,35. Видимо, рынок все еще опасается вмешательства ЦБ с вербальными интервенциями», — считает Рогова.

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«Также, принимая во внимание вероятность снижения Brent после данных по запасам, пара USD/RUB может вернуться выше отметки 65,00 уже в ближайшие дни», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 6 сентября Центробанк РФ значительно понизил официальные курсы валют. Так, доллар США снизился на 1 рубль 11 копеек до 64,76 рубля, евро потерял 1 рубль 35 копеек и составил 72,37 рубля. Цена нефти марки Brent выросла до 47,74 доллара за баррель.