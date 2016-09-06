Мурманск, 6 сентября, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Общедомовое имущество в Мурманске эксплуатируется с нарушениями. К такому выводу, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, пришли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Представители организации обратились к управляющим компаниям в Мурманске с просьбой восстановить работу лифтов в многоквартирных домах на вторых этажах. Замечания также были направлены в Госжилинспекцию и региональное министерство энергетики и ЖКХ.

(сс) kaisender Лифт

«Граждане, проживающие на вторых этажах, жаловались на невозможность пользоваться лифтом, — объяснили в организации. — По информации от собственников, кнопки вызова на вторых этажах, а также кнопки «2» внутри кабины лифтов либо отключены, либо демонтированы. Среди обратившихся были пенсионеры и инвалиды, для которых отсутствие возможности подняться на лифте было особенно проблематичным. При этом лифт относится к общедомовому имуществу, плата за его содержание распределяется между всеми собственниками дома».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области регулярно выявляются недостатки в части поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Напомним, в текущем году на реализацию программы «Доступная среда в Мурманской области» регион должен получить из федерального бюджета 19 млн рублей. По последним данным, сейчас в Мурманской области проживают более 32 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, мурманские инвалиды считают, что за последние пять лет существенных изменений в обеспечении доступности объектов и услуг с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями не произошло, либо ситуация изменилась, но незначительно. И это при том, что комплексная программа «Доступная среда в Мурманской области» на 2014−2015 годы была утверждена в конце 2014 года.