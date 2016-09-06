Москва, 6 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. В России за неделю (24−31 августа) численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 0,8% и составила 913 тыс. 837 человек (по состоянию на 24 августа 2016 года — 920 тыс. 811 человек), сообщили в Минтруда РФ.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 73 регионах.

В 10 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Не изменилась численность безработных в Пензенской и Нижегородской областях.

По состоянию на 31 августа 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, число безработных в России продолжает стабильно снижаться. Уменьшение количества безработных граждан отмечается около четырёх месяцев (с 12 мая). За этот период число безработных снизилось на 138 тыс. 026 человека. По данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека.