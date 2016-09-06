Хабаровск, 6 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Новые дома, построенные для подтопленцев в Хабаровском крае, лишившихся жилья в результате наводнения в 2013 году, не продержались и двух лет. Правительство региона объявляет конкурс на проведение в них капитальных ремонтов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Алексей Саврасов. Перед грозой. 1880

В поселках Молодежный и Нижние Халбы Комсомольского района, Ачан Амурского района будут капитально ремонтировать новые дома, построенные для подтопленцев.

Читайте также: «В Хабаровском крае борются с наводнением 97 спасателей из Приморья»

Региональные власти неоднократно призывали строителей домов для людей, пострадавших от наводнения, работать качественно. Строительство жилья находилось на особом контроле у губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Однако вскоре после завершения строительства, в различные инстанции хлынула волна жалоб от новоселов.

Так, в Де-Кастри люди жаловались на огромное количество строительных недоработок, на то, что плохо прикрученную обшивку снесло ветром, на зверский холод в домах и многое другое.

Проверку по жалобам проводило полномочное представительство президента в ДФО. Всего проверено было 56 объектов.

«Я считаю, что с учетом скорости и того объема, который нужно было сделать в кратчайшие сроки, с учетом того, что ко многим районам и дорог-то не было, считаю, что руководители регионов поработали хорошо», — сказал тогда в эфире региональной телекомпании «Губерния» полпред Юрий Трутнев.

Сегодня аукцион по капитальному ремонту домов объявлен на сумму 10,1 миллион рублей.

Известный хабаровский журналист и учредитель популярного портала «Дебри-ДВ» Константин Пронякин задается теперь вопросом: «По мнению губернатора края, масштабное строительство домов для подтопленцев должно было стать мощным стимулом для развития строительной отрасли. Ответственным за строительство был ныне бывший заместитель председателя правительства края и и.о. министра строительства Николай Кравцов, сбежавший и ныне объявленный в международный розыск. Спрашивается: кто отвечает за кадры в правительстве Шпорта? И сколько этот бардак будет продолжаться? И сколько можно платить за кадровые ошибки из бюджета края?».

Недавно построенным домам требуется ремонт кровель, полов, теплоизоляции, дверей, окон и много другого.