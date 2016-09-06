Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Британский теннисист Энди Маррей в трех сетах переиграл представителя Болгарии Григора Димитрова и вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

terra-sport.ru Энди Маррей

Теннисный матч, который длился более 2-х часов, завершился со счетом 6:1, 6:2, 6:2.

Следующим соперником британского спортсмена станет представитель Японии Кеем Нисикори.

Теннис. Открытый чемпионат США. Четвертый круг

Энди Маррей (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:1, 6:2, 6:2.