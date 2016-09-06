Чебоксары, 6 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. В Чувашии участились случаи мошенничества. Мошенники действуют под различными предлогами: гадание, снятие порчи с родственников, информация о крупном выигрыше, сообщения о блокировке банковских карт и предоплате при совершении интернет-покупок, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и МВД по республике.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

Одно из последних происшествий зарегистрировано 4 сентября. На сотовый телефон 27-летней чебоксарки пришло сообщение о том, что она стала победительницей рекламной акции. Сообщалось, что горожанка имеет право выбора и может стать обладательницей автомобиля марки «Мазда 3», либо получить 510 тыс. рублей компенсации. «Поверив в свою удачу, девушка позвонила по указанному номеру телефона, где ей сообщили, что необходимо перечислить 1% от выигрыша. Жительница Чебоксар выбрала компенсацию и перевела на указанный счет с учетом комиссии 5250 рублей», — говорят в полиции.

Когда вернулась домой, она решила посмотреть отзывы о проводимой акции, и узнала, что ее «проводят» мошенники. Связавшись с «организаторами акции», она поняла, что деньги перевела преступникам. Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

Лишиться денег можно и при интернет-покупках. 44-летний житель Челябинской области при выборе автомобиля воспользовался известным интернет-сайтом бесплатных объявлений. Мужчину привлек автомобиль «Ниссан Тиана» 2009 года выпуска, владельцем которого является житель города Чебоксары. Стоимость иномарки составляла 350 тыс. рублей.

«Связавшись с продавцом, житель Челябинской области узнал, что автомобиль уже хотят забрать покупатели из Казани, и чтобы забронировать машину нужно внести предоплату 100 тысяч рублей. В целях подстраховки, покупатель попросил продавца направить ему через мобильное приложение копию паспорта, но последний сослался на то, что у него нет технической возможности это сделать», — отмечают в МВД по Чувашии.

Перечислив предоплату, мужчина вместе с семьей отправился из Челябинской области в город Чебоксары за автомобилем. Приехав по оговоренному адресу, покупатели узнали, что в этой квартире уже полгода никто не проживает. После этого семья обратилась в полицию.

Мошенники также нередко представляются «предсказателями» и получают деньги у доверчивых жителей под видом «снятия порчи». 1 сентября в полицию обратилась 49-летняя чебоксарка, которая решила поправить свое здоровье при помощи экстрасенсов после просмотра соответствующей телепередачи. Она позвонила по телефону, указанному в титрах. «Ответивший «парапсихолог» сообщил чебоксарке, что на ней очень сильная порча, которую нужно срочно снимать. Все ритуалы «излечения» проводились по телефону, за каждый разговор женщина платила от 25 до 42 тысяч рублей. «Экстрасенсы» провели четыре сеанса, в результате которых потерпевшая лишилась более 150 тыс. рублей», — сообщили в МВД по Чувашии.

Спустя некоторое время жертва мошенников догадалась, что ее обманывают, и обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции в целях раскрытия данного преступления проводят оперативно-розыскные мероприятия.

В сентябре 2016 года в Чебоксарах была осуждена 34-летняя жительница Самары. В прокуратуре Чувашии сообщили, что обвиняемая в июле 2015 года, путем ложных обещаний об оказании услуг «потомственной предсказательницы» убедила чебоксарку передать ей более 3 млн рублей для «снятия порчи». Получив деньги, мошенница покинула Чебоксары. Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась, частично возместила причиненный ущерб.

Уголовным законом за мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. При вынесении решения суд учел положительные характеристики подсудимой, наличие на иждивении малолетнего ребенка, беременность виновной и назначил ей наказание 3 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.

Мошенники также представляются сотрудниками полиции и социальных служб. Так, 31 августа в дежурную часть в Козловском районе обратилась 75-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что несколько часов назад на ее мобильный телефон позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, предложил выручить из беды ее родственника. Он пояснил, что ее внук попал в полицию за нанесение побоев. Причем мошенник назвал имя «попавшего в беду» внука. За его освобождение мужчина потребовал 10 тысяч рублей. Находясь в отделении банка, бабушка перевела запрашиваемую сумму, а когда вернулась домой, позвонила внуку, проживающему в Челябинске, и узнала, что с ним все в порядке, и в полицию он не попадал.

Накануне днем на уловку мошенников попался и 57-летний житель города Алатырь. Мужчина получил смс о блокировке банковской карты. В сообщении был указан номер телефона, по которому необходимо позвонить, чтобы разблокировать карту. В ходе телефонного разговора мужчина продиктовал собеседнику реквизиты своей банковской карточки, которые позволили мошеннику снять со счета потерпевшего более 38 тыс. рублей.

В правоохранительных органах просят граждан сохранять бдительность, не перечислять свои сбережения неизвестным лицам, какие бы предлоги они не придумывали и не верить смс-сообщениям о крупных лотерейных выигрышах.