Владивосток, 6 сентября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Развитие отечественного рынка фармпродукции сдерживает как минимум три важных фактора: недостаток первичного продукта, огромное количество подделки и пробелы в признании российских лекарств специалистами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM озвучил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его мнению, в этой области стране ещё предстоит серьёзная работа.

(сс) eliasfalla Таблетки

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«Несомненно, фармпромышленность растёт, много новых производств появилось в России. Но есть проблемы с первичным продуктом, поэтому многое приходится до сих пор закупать в той же Индии и других странах. Я не биолог и тем более не врач, но мне кажется, что возможности нашей страны позволяют на 90% любой ресурс заменить, но для этого, конечно, нужно время», — считает спикер.

«Последние десятилетия мы этим практически не занимались и в основном были ориентированы на то, чтобы закупать готовую фармпродукцию, и серьёзно, что называется, подсели на зарубежных поставщиков, не развивая своё собственное производство, — добавил Сергей Катырин. — К сожалению, оно (отечественное производство) даже деградировало, не имея возможности конкурировать с зарубежными партнёрами, зарубежным продуктом, который оказался на этом этапе более качественным, доступным и дешёвым».

Как отметил эксперт, немаловажным фактором в системе развития отечественной фармпродукции является признание того или иного лекарственного средства сообществом профессионалов. В связи с этим необходимо работать со специалистами, которые должны чётко представлять российский продукт для его дальнейшей рекомендации пациентам.

«Ещё одна неприятная составляющая — у нас неимоверное количество подделки среди фармпродукции. И когда мы пьём те или иные прописанные врачом пилюли, не факт, что они содержит какие-то вещи, которые должны нас излечить. К сожалению великому, один из самых насыщенных подделкой рынков — это рынок фармпродукции. И здесь нужна очень серьёзная работа», — констатировал Сергей Катырин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ расширило перечень приоритетных направлений, в рамках которых могут субсидироваться проекты отечественных компаний по разработке лекарственных средств. Постановлением также увеличен максимальный размер предоставляемой субсидии: вместо 200 это 400 миллионов рублей. В казне 2016 года на эти цели заложили 2,6 миллиарда рублей.