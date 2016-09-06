Мельбурн, Австралия, 6 сентября, 2016, 09:56 — ИА Регнум. Заключенные австралийской тюрьмы строгого режима Баруон объявили забастовку, требуя повышения уровня заработной платы, сообщает 6 сентября ИА AFP.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Заключенные тюрьмы Баруон отказываются работать, утверждая, что их зарплата практически не индексируется в соответствии с ростом инфляции. На данный момент заключенные получают от 4.95 до 6.82 американских долларов, в зависимости от вида работ. «Заработная плата заключенных Баруон гораздо меньше, чем в других штатах Австралии», — говорит Бретт Коллинз, представитель группы адвокатов «Справедливость в действии».

Тюрьма строгого режима Баруон находится в 75 км к юго-западу от Мельбурна. В ней заключены 450 человек, среди которых находятся самые опасные преступники штата Виктория. В 2015 году полиция подавила бунт в соседней викторианской тюрьме, в котором участвовали до 300 заключенных. Бунт был вызван введением запрета на курение.