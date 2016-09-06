Вашингтон, 6 сентября, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон предупредила о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хилари Клинтон

По ее словам, о намерении Кремля «повлиять» на ход президентских выборов есть сведения, причем «достоверные». Конкретных данных экс-госсекретарь США не привела. Клинтон пояснила, что вмешательство в процесс выборов может быть выгодно президенту РФ Владимиру Путину — якобы он и его окружение видят в этом «некоторую выгоду».

Клинтон также обвинила своего основного соперника — кандидата-республиканца Дональда Трампа — в «странном влечении к диктаторам», в число которых может быть отнесен и российский президент.