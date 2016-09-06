Париж, 6 сентября, 2016, 09:46 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Будущий центр размещения беженцев во французской столице, который примет до 800 человек до конца сентября, будет представлен общественности 6 сентября мэром Парижа Анн Идальго, сообщает BFM TV.

Он расположен поблизости от Северного вокзала и Бульвара де ла Шапель. Точный адрес будущего центра будет объявлен позже.

На данный момент центр представляет собой пустой ангар, покрытый граффити, однако до конца сентября он примет до 800 человек. Этот центр будет совмещать в себе также медицинский центр, который будет включать и психолога.

«Цель состоит в том, чтобы удовлетворить ежедневные нужды [мигрантов и беженцев]. Зарядить мобильный телефон, пообщаться с соседом, другом или членом семьи. Мы устроим футбольное поле на улице», — отмечает архитектор Жульен Белле.

Беженцы смогут находиться в центре только от пяти до десяти дней. Теми, кто хочет подать прошение о предоставлении убежища, займется государство. В то же самое время на юго-востоке французской столицы до конца года откроется еще один центр, в котором будут содержаться женщины и дети.

Первые работы по устройству лагеря начались в конце июня. О начале проекта объявила мэр Парижа Идальго, которая отметила, что больше нельзя «мириться с той гуманитарной и санитарной ситуацией», в которой оказались мигранты, вынужденные жить в самодельных поселениях по всей столице.