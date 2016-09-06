Магас, 6 сентября, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Плохая платежная дисциплина, а также случаи воровства голубого топлива продолжают увеличивать долг Ингушетии за газ. Несмотря на принимаемые меры, жители региона продолжают накапливать долги и пользоваться газом незаконно, устанавливая самовольные врезки в газопроводы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Газовики борются с недобросовестными пользователями, применяя в отношении них режим ограничения газоснабжения. Так, более 3300 жителей региона, задолжавшие в сумме более 388 млн рублей, получили уведомления о предстоящем отключении, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе главы региона.

Кроме того, с начала текущего года газораспределительной организацией подан в суд 2521 иск по долгам на сумму 364,9 млн рублей. Почти по половине из них вынесены судебные решения на сумму более 102,5 млн рублей. Об этом в ходе совещания у главы республики по вопросу повышения платежной дисциплины доложил директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Ингушетии Исса Цолоев.

В правоохранительные органы также поданы материалы в отношении 458 жителей республики и 39 предприятий, самовольно подключившихся к газовым сетям.

Напомним, на совещании в августе текущего года глава региона потребовал составить отдельные списки злостных неплательщиков, имеющих задолженность перед газовиками и энергетиками от 100 тыс. рублей, а также списки руководителей сельских поселений, где худшие показатели в этом направлении.

При этом, как заявил Юнус-Бек Евкуров, в наведении порядка с газовыми платежами руководителям муниципалитетов, надзорных органов, госслужащим необходимо начать с себя, своевременно оплачивая коммунальные услуги и подавая пример жителям республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году долг Ингушетии за газ превысил 4,6 млрд рублей. Прирост задолженности республики перед газовиками за 2016 год составил 10,2%.

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