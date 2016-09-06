Киев, 6 сентября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Приватизация

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

Заместитель министра экономического развития Украины Юлия Ковалив, комментируя для издания «Фокус» промежуточные итоги приватизации, покритиковала Фонд государственного имущества за излишнюю самонадеянность в отношении ценности государственных активов: «У нас в стране госкомпании подобны священным коровам. Многие политики, депутаты и общественные активисты ошибочно считают, что такие активы стоят миллиарды и за ними стоит очередь иностранных инвесторов. Приватизационный конкурс на Одесский припортовый завод (ОПЗ) не состоялся, и это хороший урок для Фонда госимущества (ФГИ). Важно, чтобы из ситуации были сделаны правильные выводы о том, что инвесторы достаточно скептически, я бы сказала, реалистически относятся к такому сложному активу, как ОПЗ, и к Украине в целом. Каждый инвестор оценивает все риски, которых на ОПЗ довольно много: история попыток его продажи, макроситуация на Украине, сложности валютного регулирования, трудности с возмещением НДС, проблемы с судебной системой. Всё это объективно влияет на цену актива. Поэтому нам не нужно слушать популистов, которые считают все госактивы бесценными, а следует осознать, что если мы и дальше не станем эти объекты продавать, через 2 года их стоимость будет равна нулю. Их попросту доведут до банкротства». Говоря о том, какие из объектов, выставляемых на продажу, реально интересны инвесторам, замминистра упомянула «Укрспирт» (государственное предприятие, объединяющее активы по производству спирта — государство до сих пор сохраняет на это монополию), энергетические компании, концессию портов, элеваторы.

В правительстве расширили перечень предприятий, предлагаемых к приватизации до конца 2017 года. По сравнению с прошлым, принятым ещё в бытность главой Кабмина Арсения Яценюка, список вырос более чем вдвое — добавились 320 предприятий. Из них 138 — объекты в подчинении ФГИУ, 63 — Минагропрома, 52 — Минэкономразвития, 27 — Минэнерго. Остальные объекты выходят из управления Госагентства рыбного хозяйства, Мининфраструктуры, Минрегионразвития, Минсоцполитики, Государственной ветеринарной службы, государственной корпорации «Укрбуд» и непосредственно из прямого подчинения Кабинету Министров.

Кроме того, в правительстве есть ещё один список — 110 объектов, согласие на приватизацию которых в ближайшее время должна дать Верховная рада. Среди них — упоминавшиеся ранее «Укрспирт» и «Артёмсоль». Из наиболее привлекательных следует упомянуть Объединённую горно-химическую компанию (производство удобрений), заводы «Турбоатом» и «Электротяжмаш» (энергетическое машиностроение), Запорожский титано-магниевый комбинат. Согласно оценке Минэкономразвития, ОГХК может быть выставлена на продажу за 1,6 млрд грн, «Турбоатом» и ЗТМК — за 4 и 2,3 млрд грн, соответственно.

Помимо всего прочего, данный перечень показывает, как меняется подход к приватизации столь крупных активов у украинской власти, и что какая-либо стратегия в этом процессе попросту отсутствует. Так, ещё в 2009 году вышеназванный экс-премьер Арсений Яценюк характеризовал продажу «Турбоатома» не иначе как — преступление.

«Завод «Турбоатом» можно продать за копейки, [4 млрд грн или примерно 150 млн долл — это и есть копейки — Ред.], однако тогда Украина потеряет тотальный контроль над рынком энергетического машиностроения бывшего Советского Союза», — пояснил он в то время.

«Чтобы провести продажу по мировым правилам, с привлечением лучших инвесторов, технологически-специализированных компаний, при продаже нашего объекта, нужно проводить кампанию по миру в течение как минимум 6−9 месяцев, чтобы об этом услышали, чтобы заинтересовались, чтобы изучили наш объект, чтобы решили свои финансовые вопросы, — рассуждает президент «Центра рыночных реформ Украины» Владимир Лановой в эфире радио «Голос Столицы». — А если все проводится так, как сейчас, то есть — сегодня мы объявили, а через 2 месяца будет конкурс, то это делается для того, чтобы никто не участвовал». Далее он поясняет, что-то, что сегодня называют срывом приватизации, на самом деле является банальным придерживанием активов с одной стороны, искусственным уменьшением конкуренции — с другой, и, как итог, — сбиванием цены на активы.

В свою очередь председатель комитета предпринимателей АПК Торгово-промышленной палаты Украины Олег Юхновский выступил с предложением запретить приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. «Именно этот ресурс планировали сконцентрировать в Земельном банке — одном из компонентов бизнес-проекта, задуманного тогдашней аграрной верхушкой. Фактически Минагрополитики превратилось в субъект рынка. Формировалась мощная коммерческая мегаструктура, в которую входили ПАО «Государственный земельный банк», ПАО «Аграрный фонд», ГПЗКУ, слепленная из уцелевшего имущества обанкротившейся ГАК «Хлеб Украины». А это — 36 предприятий общей вместимостью 2,96 млн т, что составляет почти 10% сертифицированных мощностей для хранения зерна на Украине».

За прошедшие восемь месяцев 2016 года Украина получила от приватизации 59 млн грн вместо запланированных в госбюджете 17 млрд грн.

Валюта

В сентябре исполнилось 20 лет с момента введения в обращение гривны. Эксперты довольно скептически оценивают итоги этого периода. «За 20 лет она так и не стала ни денежной единицей, ни валютой и обесценилась в 15 раз [На момент введения в обращения курс составлял в среднем 1,7 грн/долл]. Гривна выполняет только две функции денег из пяти. Она является средством обращения и средством платежа и не является ни средством накопления, ни мерой стоимости, ни средством для международных расчетов. Почему все руководство НБУ за эти 20 лет не сидит в полном составе за прямое нарушение конституционных норм — непонятно», — размышляет экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

За минувшую неделю гривна, конечно же, не могла показать таких кульбитов, как за прошедшие годы, однако всё равно похвастаться есть чем. Во-первых, Нацбанк Украины наконец-то опустил официальный курс ниже 26 грн/долл, потихоньку подтягивая его таким образом к рыночным значениям. Во-вторых, не просто опустил, а понизил до 26,63 грн/долл (с 25,44 грн/долл по состоянию на 29 августа). В итоге обозреватели начали мерить недельную разницу даже не гривнах, а в процентах. В-третьих, на резкий обвал в НБУ решились только 2 сентября. В частности из-за этого во второй половине прошлой недели на рынке сложилась (и сохраняется до сих пор) любопытная ситуация: на межбанке доллар стоит в среднем на 0,4 грн дороже, чем на «чёрном рынке» (26,8−26,90 грн/долл на межбанке и 26,4−26,55 грн/долл на «чёрном рынке» по состоянию на 5 сентября), хотя обычно дело обстоит как раз наоборот.

Курс евро повторяет динамику и также вырос за неделю примерно на гривну (28,72 и 29,81 грн/евро соответственно), курс российского рубля укрепился незначительно (0,393 и 0,403 грн/руб).

Обозреватели отмечают, что в прошлую пятницу, 2 сентября, НБУ был вынужден продать 50 млн долл, при этом заявки от банков поступили на 66 млн. В результате сейчас украинская валюта вернулась к своим апрельским значениям.

В пресс-службе НБУ такое резкое падение курса по большому счёту проигнорировали: в очередной раз сослались на августовский теракт в Крыму, сезонный спрос на валюту, а также коррекцию цен на основные экспортные статьи Украины (зерно, металл). Премьер-министр Владимир Гройсман фактически повторил эти объяснения, заменив Крым и коррекцию цен обещанием скорого поступления транша МВФ.

По словам начальника отдела торговли долговыми ценными бумагами компании Concorde Capital Юрия Товстенко в эфире «Голоса Столицы» до 30 грн курс доллара в ближайшее время всё же не дойдёт: «Сейчас таких факторов нет. Какие-то панические настроения и какие-то наложения негативных факторов возможны в будущем, но я оцениваю вероятность такого события как крайне низкую. Скорее всего, курс гривны останется где-то на уровне 27 плюс, то есть тех же уровнях, о которых довольно давно говорили, и они уже были заложены Минфином на следующий год как таргет-курс…Но глобально, если говорить, какой курс будет ближайшие полгода, то вряд ли он будет намного выше 27». Текущее же падение, по словам эксперта, является «идеальным штормом», т. е. крайне неудачным сочетанием нескольких факторов, дающих согласованный эффект.

Одной из причин этого шторма может быть выплата Минфином Украины купонного дохода по евробондам. 1 сентября правительство Украины сообщило о выплате 505,5 млн долл. Совсем немало, учитывая, что это примерно 20% реальных валютных резервов Украины (без кредитных денег). Также имеет смысл вспомнить о том, что в первые дни сентября Владимир Гройсман внезапно дал поручение активизировать накопление природного газа в подземных хранилищах, доведя его объёмы к началу отопительного сезона до 17 млрд куб. м (ранее планировалось зимовать с 14,5−15 млрд куб. м). Это означает, что за оставшихся 5 недель «Нафтогаз Украины» может выйти на валютный рынок с дополнительным спросом на валюту в размере около 450 млн долл. Вероятно, именно эти причины вызывают валютную панику в стране, а совсем не мифический Крым.

МВФ

При этом украинская власть продолжает ждать решения МВФ о выделении денег, несмотря на собственные проколы, а также комментарии экспертов о том, что до смены президента США говорить, в принципе, не о чем. Кроме Владимира Гройсмана, эту тему на днях затронул и президент Украины Пётр Порошенко: «На днях, я уверен, состоится заседание МВФ и будет выделен транш, который станет финансовой опорой для реформ, которые проводят президент, премьер-министр, правительство, местная власть». Также, уже традиционно, президент Украины пообещал и безвизовый статус с ЕС (в течение месяца).

При этом украинского вопроса в ближайшее время в повестке Фонда может появиться даже с избытком. МВФ может обсудить на совете директоров долг Украины перед Россией на сумму 3 млрд долларов, об этом упомянул пресс-секретарь МВФ Джерри Райс. Кроме того, он заявил, что обсуждение кредита Украине состоится 14 сентября. Правда, пока речь идёт только об обсуждении. Представитель Фонда воздержался от прогнозов в отношении решения (слова о том, что правительство Украины демонстрирует прогресс, мы прогнозом считать не станем, это лишь дежурная формула вежливости).

Бензин

Средние цены на топливо на Украине, по данным портала minfin.com.ua, за минувшую неделю незначительно выросли: А-95 и А-92 прибавили по 0,01 грн (22,33 и 21,66 грн/л), дизтопливо — 0,03 грн (19,33 грн/л).

А вот в консалтинговой группе «А-95» сообщают о подорожании оптовых партий дизтоплива на 100−200 грн/т. Вероятно, это повышение ещё не отразилось на розничных ценах.

Государственная «Укргаздобыча» объявила о том, что отныне Шебелинский завод по переработке газового конденсата и нефти (Харьковская обл.) выпускает топливо стандарта Евро-5. «Первая партия бензина А-95 стандарта Евро-5 производства Шебелинского завода будет предложена к продаже на ближайшие торги, которые состоятся 6 сентября 2016 года на электронной площадке «Украинской энергетической биржи», — сообщили в пресс-службе компании.

В Антимонопольном комитете Украины продолжают комментировать ход расследования в отношении сетей АЗС. «Мы не гонимся за быстрыми и популярными решениями, показатель нашей работы — это не цены на тот или иной товар, работу или услугу, не размеры назначенных штрафов. Это, прежде всего, состояние конкуренции на рынке: здоровая, развитая конкуренция с высоким уровнем конкурентной культуры, как бизнеса, так и государственных органов», — заявила государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская во время интернет-конференции. Возможно, это осторожное признание того факта, что расследование заходит в тупик. Одновременно государственный уполномоченный признаёт, что 20−80% топлива (в зависимости от сети) реализуют по цене, ниже указанной на стелле — за счёт акций, скидок постоянным клиентам и т.п.

Налоги

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко утверждает, что Украина заняла первое место в рейтинге стран с самым большим количеством налогов: «Согласно информации Всемирного банка, по итогам 2011 года Украина заняла первое место в мире по количеству уплачиваемых налогов. Не по сумме налогов, а именно по количеству. Всемирный банк подсчитал, что украинский бизнес в той или иной форме выплачивает 135 различных налогов. Это абсолютный мировой рекорд. Второе место в этом рейтинге Мирового банка заняла Румыния. Но она смотрится «слабачкой» на нашем фоне. У нее количество налогов всего 113. На третьем месте находится Ямайка с результатом всего 72 налога». С одной стороны, речь о состоянии налоговой системы 5-летней давности. С другой же, разрыв настолько велик, что если Украина и выбыла с первого места, то наверняка продолжает оставаться в тройке. По простоте уплаты налогов Украина занимает 181 место из 183 возможных.

«К сожалению, мы с вами не получили за время после Майдана изменения структуры налоговой, она, по сути, занимается тем, чем занималась привычным себе при Януковиче, — дерибаном государственных средств», — заявляет адвокат Анатолий Башловка в эфире радио «Голос столицы», отмечая, что ни о какой инвестиционной привлекательности Украины не может идти речь, пока в налоговой сфере сохраняется подобная ситуация.

Между тем в Государственной фискальной службе имеют свой взгляд на ситуацию и повод для гордости. Налоговики сообщают, что крупный бизнес нарастил уплату налогов на 30% (январь-август 2016 в сравнении с тем же периодом в 2015-м), перечислив в бюджет 136,7 млрд грн. 59% всех налоговых поступлений приходится сегодня на крупный бизнес. Что же касается возмещения НДС, то за 8 месяцев вернули на сумму 37,7 млрд грн (+11,5 млрд в сравнении с 2015 годом).

Будет и больше. Владимир Гройсман уже внёс в Верховную раду законопроект об увеличении некоторых налогов на 10,4% (плата за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентная плата за специальное использование воды, рентная плата за специальное использование лесных ресурсов) и 12% (акцизный налог, экологический налог, рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом Украины). Напомним, ранее сообщалось о намерении правительства поднять ставки акциза на сигареты и импортной пошлины на нефтепродукты.

ЖКХ

В Госстате оценили нынешние долги украинцев по горячей воде и отоплению помещений в 5 млрд грн. Кроме того, граждане Украины задолжали за электричество (2,8 млрд), вывоз мусора (0,4 млрд), водоснабжение и водоотвод (1,8 млрд), содержание домов и придомовых территорий (2,5 млрд), т. е. в сумме на 12,5 млрд грн. Таково состояние задолженности по ЖКУ на конец июля 2016 года.

Однако производителям должны больше. Одному только «Нафтогазу» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) задолжали свыше 21 млрд грн — и это до расчётов по новым тарифам. В связи с чем эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский допускает, что тарифы на ЖКУ могут быть уменьшены: «Я думаю, что правительство просто под давлением может пойти, не исключен такой вариант. Знаете, по принципу «Сделайте человеку плохо, потом верните, как было, и он будет счастлив». То есть, правительство может пойти на определенное снижение уровня тарифов, когда оно просто поймет, что экономически эта модель, она не работает в условиях экономического кризиса, в условиях отсутствия необходимого уровня доходов у большинства граждан. Так эта штука работать не будет. Тем более, что уже все мифические обоснования, почему мы подняли тарифы, например, МВФ — это уже не работает. МВФ говорит: да у вас и так все хорошо, вам эти транши не нужны. То есть, если нам не нужен МВФ, давайте, может, мы вернемся к вопросу пересмотра тарифов? Поэтому я думаю, что правительство поймет, что это ближе уже к отопительном сезону, когда люди получат первые платежки. Поэтому если неплатежи примут массовый характер, а бюджет будет не в состоянии компенсировать разницу в тарифах, их просто физически будет не хватать, это приведет не к самой лучшей ситуации в сфере энергетики. Поэтому я думаю, что правительство будет вынуждено под давлением существующих обстоятельств вернуться к вопросу пересмотра тарифов».

Ранее сообщалось, что 9 из 15 домохозяйств на Украине в новом отопительном сезоне будут испытывать проблемы с оплатой коммунальных услуг. По состоянию на начало осени количество семей, оформивших субсидию, достигло 6 млн. Такие данные публикует министерство социальной политики. При этом глава министерства Андрей Рева во время брифинга заявил, что в ближайшие годы их оформление будет отработано до приемлемых показателей и очереди почти исчезнут: «Наша цель — 12 минут на оказание услуг и не более 30 минут на ожидание. В течение трех-пяти лет мы планируем открыть прозрачные офисы во всех городах областного значения, позже — в районных центрах».

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