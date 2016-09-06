Москва, 6 сентября, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Злоумышленник напал на медицинского работника в центре столицы, избил мужчину и отобрал у него сотовый телефон, передает телеканал «360».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Инцидент произошел возле дома 1 по улице Краснопрудной. Жертвой нападения стал 35-летний фельдшер, работающий на 50-й подстанции скорой помощи. Он лишился мобильного телефона марки Samsung стоимостью 27 тыс. рублей.

Потерпевший обратился в полицию, позже стражам порядка удалось задержать подозреваемого в нападении на врача. Им оказался 35-летний уроженец Казахстана. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».