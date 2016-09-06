Лос-Анджелес, США, 6 сентября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Российский мультфильм «Смешарики» выйдет в американский кинопрокат, права на него приобрела звукозаписывающая компания Shout! Factory, пишет Hollywood Reporter.

moviez.su Смешарики

В прокат в кинотеатрах пойдут два полнометражных мультфильма «Смешарики: Начало» и «Смешарики: Легенда о золотом драконе», «смешариков» назовут «кикориками» («Kikoriki»). Также мультфильмы будут распространяться в интернете.

По словам вице-президента компании Джордана Филдза, им понравился мультфильм за «безумные персонажи, продуманную историю, лёгкую сатиру и потрясающую анимацию». Третий фильм о «Смешариках» выйдет в 2018 году.