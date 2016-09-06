Якутск, 6 сентября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Продажа на ВЭФ алмазов на 1,2 млрд долларов — это хороший задел, и в дальнейшем объёмы продаж драгоценных камней, добываемых в Якутии, будут расти. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ, кандидат экономических наук Юрий Данилов, комментируя создание во Владивостоке Евразийского алмазного центра.

(сс)Staselnik Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный

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«С небольшого ручейка начинается река. В последующем объемы торговли алмазами возрастут, что в условиях санкций со стороны стран Запада является сильным ответным ходом компании АЛРОСА», — отметил эксперт. Он считает, что открытый в рамках второго Восточного экономического форума Евразийский алмазный центр — это по факту алмазный кластер, который поможет сбывать продукцию и повысит конкурентоспособность предприятий алмазодобывающей, гранильной и ювелирной отраслей промышленности региона.

«Создание алмазной биржи во Владивостоке даст гранильным предприятиям республики дополнительные возможности для повышения объемов реализации продукции и привлечения инвестиций», — также пояснил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке открылся Евразийский алмазный центр, он ориентирован на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей.

«Заложен фундамент для создания целого алмазного кластера», — сказал на открытии Евразийского Алмазного центра президент АЛРОСА Андрей Жарков. В развитие проекта намерены вложить до 450 млн рублей инвестиций из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.