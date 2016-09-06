Москва, 6 сентября, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Законопроект о тюремном сроке за торговлю военными орденами и медалями подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября. Парламентарии предлагают ужесточить меру наказания, дополнив статью 324 («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград») Уголовного кодекса РФ такой мерой, как лишение свободы на срок до двух лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас за торговлю госнаградами предусматривается денежный штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

По мнению авторов инициативы, существующих мер недостаточно для того, чтобы серьезно наказать нарушителя закона и предупредить совершение подобных преступлений.