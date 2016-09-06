Вашингтон, 6 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В аэропортах США и Мексики из-за компьютерного сбоя задержаны рейсы авиакомпании British Airways, сообщает телеканал NBC.

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Согласно заявлению авиакомпании, неполадки произошли в системе регистрации пассажиров. Специалисты работают над устранением неполадок, точное время начала работы системы неизвестно.

По данным пользователей соцсетей, рейсы British Airways задержаны в аэропортах Сан-Франциско, Вашингтона, Атланты, Сиэтла и Мехико. Их точное количество не уточняется.