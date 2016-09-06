Москва, 6 сентября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Летние месяцы 2016 года могут стать самими жаркими в мире за всю историю наблюдений за погодой, передает телеканал «Москва 24».

Шрёдер Йорген Христиан. Летний день. 1868

По данным Всемирной метеорологической организации, в течение первых шести месяцев года в разных странах отмечен целый ряд температурных рекордов. В России первое полугодие стало наиболее жарким за 35 лет.

При этом на территории нашей страны температура в среднем повышается в два раза быстрее, чем в мире. Это связано с тем, что над сушей потепление происходит быстрее, кроме того, Россия находится в относительно высоких широтах.