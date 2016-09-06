Оренбург, 6 сентября, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В Оренбурге перед судом предстанет адвокат адвокатской палаты Оренбургской области, обвиняемый в совершении преступления по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено всуд для рассмотрения по существу.

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По данным предварительного следствия, адвокат в период с декабря 2012 года по 26 марта 2013 года вступил в преступный сговор на совершение преступления с 43-летним жителем города Оренбурга. Не имея возможности и намерения получить врамках гражданского дела заключение экспертизы, юрист все же пообещал клиентке помощь. За услугу потребовал не менее 450 тыс. рублей. Получив предоплату в 370 тысяч рублей, адвокат изготовил расписку от имени вымышленного лица о получении аванса в сумме 200 тысяч рублей в счет выполнения работы по экспертизе. Затем на ноутбуке изготовил документ, содержащий выводы комиссии экспертов, и передал клиентке, получив еще 100 тысяч рублей.

Таким образом, адвокат, по версии следствия, похитил у клиента, принадлежащие ей денежные средства наобщую сумму 470 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

В настоящее время юрист находится под подпиской о невыезде, вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал.

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Стоит отметить, что с начала 2016 года это не первый случай обвинения адвокатов в крупном мошенничестве или покушении на него. Громкими делами стали арест председателя ассоциации адвокатов «Первая коллегия адвокатов», который, по версии следователей, требовал от клиентов 7 млн рублей, и дело в отношении адвоката Приволжской коллегии адвокатов, которая за услугу по переквалификации статьи на более мягкую просила 2,7 млн рублей.