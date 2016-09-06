Москва, 6 сентября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Нефть 5 сентября демонстрировала повышенную волатильность, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. На сообщениях о том, что Россия и Саудовская Аравия подпишут совместное заявление с целью стабилизации рынка нефти, котировки подскочили на 5% до уровня 49,37 по Brent. Однако после того, как министр нефти Саудовской Аравии заявил о том, что сейчас нет необходимости ограничивать добычу, энергоноситель быстро утратил позиции, вернувшись к отметке 47,37.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 6 сентября, динамика энергоносителя будет обусловлена поступающими комментариями и данными по запасам нефти в США от API. Признаки их роста будут давить на энергоноситель, нацеливая его на снижение в район нижней границы диапазона (45,30), установившегося в последние дни», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября мировые цены на нефть растут, продолжая положительную динамику понедельника. Так, по состоянию на 07.36 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,23% — до 47,74 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,96% — до 45,31 доллара за баррель.