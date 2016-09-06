Токио, 6 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, занимающий также пост министра по экономическому сотрудничеству с Россией, заявил о намерении ускорить и конкретизировать сотрудничество с Москвой, сообщает агентство Kyodo.

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По его словам, в сфере экономического сотрудничества с Россией необходимо «быстро продвинуться вперед, расставив приоритеты».

Напомним, Сэко был утвержден премьер-министром Японии Синдзо Абэ на посту министра по делам экономического сотрудничества с Россией накануне Восточного экономического форума.

Во Владивостоке Сэко и министр экономического развития России Алексей Улюкаев также подписали меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого и среднего предпринимательства.