Вашингтон, 6 сентября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США намеренно удерживает на низком уровне ключевую ставку, чтобы предотвратить экономический спад в стране. Об этом, как передает РИА Новости, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами на борту своего самолета.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они (ФРС) подавляют ставку с целью, чтобы все остальное не понижалось», — сказал миллиардер, отвечая на вопросы сотрудников СМИ.

Трамп считает, что долго так продолжаться не может. «У нас фальшивая экономика, в какой-то момент ставки будет необходимо менять», — сказал кандидат в президенты.

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