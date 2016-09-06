Москва, 6 сентября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Рубль следовал за динамикой нефти. На фоне ее укрепления котировки пары USD/RUB снизились к отметке 64,35, но к закрытию дня откатились к уровню 64,85. Сегодня, 6 сентября, котировки пары будут зависеть от динамики нефти и настроений, складывающихся относительно доллара, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ИА REGNUM Рубль

«7 сентября выйдет отчет по индексу деловой активности в сфере услуг США. Если нефть попадет под давление, USD/RUB может вернуться выше отметки 65,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 6 сентября Центробанк РФ значительно понизил официальные курсы валют. Так, доллар США снизился на 1 рубль 11 копеек до 64,76 рубля, евро потерял 1 рубль 35 копеек и составил .72,37 рубля. Цена нефти марки Brent выросла до 47,74 доллара за баррель.