Рим, 6 сентября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Итальянские специалисты заинтересовались жителями местечка Чиленто, считающегося «очагом долгожительства». Оказалось, что местные долгожители отличаются хорошим состоянием сосудистой системы, а их старение происходит медленее, об этом ученые рассказали в ходе встречи участников проекта CIAO в итальянской Поллике.

Карл Брюллов. Итальянский полдень

Средняя продолжительность жизни в Чиленто составляет 92 года для женщин и 85 лет для мужчин, что почти на 10 лет превышает средний показатель по всей Италии. Ученые исследовали организм тридцати местных жителей в возрасте старше 90 лет, а также их семидесяти более молодых родственников.

По словам Сальваторе ди Сомма из университета Ла-Сапиенца в Риме, органы и мышцы жителей Чиленто хорошо снабжаются кровью из-за низкого содержания в крови белка адреномедуллина. В то же время в их организме наблюдается повышенная концентрация других белков: MR-proANP и проэнкефалина.

По мнению биологов и геронтологов, сочетание именно этих факторов может отвечать за здоровье долгожителей Чиленто. Дальнейшие исследования позволят установить, почему содержание белков именно таково. Пока ученые предполагают, что это связано с особенностями местного рациона питания.