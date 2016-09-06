Москва, 6 сентября, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Российские вузы в целом улучшили свои позиции в рейтинге QS World University Rankings компании Quacquarelli Symonds (QS): в тринадцатый ежегодный топ-400 вошли восемь высших учебных заведений. Годом ранее их было пять.

culture.ru МГУ им. М.В. Ломоносова

Если в прошлом году почти треть российских вузов сдала позиции в рейтинге, в текущем году наблюдается рост: в топ-400 вошли МИФИ, Томский госуниверситет и Томский политехнический университет. Также в топ-500 включен Новосибирский государственный технический университет. Всего в рейтинге теперь 22 российских вуза, из них 18 улучшили свои позиции.

Лучшим вузом России по-прежнему остается МГУ им. М.В. Ломоносова, он сохранил свое 108-е место. СПбГУ, потерявший годом ранее 23 пункта, опустился еще на два пункта и занял 258-е место. МГТУ имени Н.Э. Баумана поднялся вверх на 32 пункта, до 306 место), МФТИ прибавил 86 позиций, МГИМО вырос на 47 пунктов — до 350 места. На 377 и 400 местах соответственно разместились Томский государственный университет и Томский политехнический университет, которые в прошлом году находились в группе 491−490.

По мнению главы исследовательского департамента QS Intelligence Unit Бена Саутера, занять места в рейтинге российским вузам помогает господдержка: в частности, программа «5−100». «13 из 21 вуза, поддерживаемого программой «5−100», участвуют в рейтинге, и все 13 удерживают или улучшают свои позиции в 2016 году», — сказал Саутер.

Слабым местом вузов РФ по-прежнему остается исследовательская деятельность и доля цитирования научных сотрудников и преподавателей. В частности, Россия среди стран БРИКС стала худшей по цитированию: 86% вузов ухудшили позиции по критерию «доля цитирования на преподавателя» и не вошли в топ-600 по этому показателю.